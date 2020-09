Nana pasa por Honduras sin dejar muchos daños; el país sigue en alerta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin daños mayores avanzó la tormenta Nana por la costa caribeña Honduras. Sin embargo, la Comisión Permanente de Contingencia (Copeco) mantiene bajo alerta amarilla a Islas de la Bahía y en verde los demás departamentos del país.



La zona norte de Centroamérica se había declarado en alerta, luego de que los pronósticos indicaran que la tormenta tropical embestiría la región convertida en huracán categoría uno.



A eso de las 10:30 de la noche del miércoles, cuando se encontraba a unos 137 kilómetros al norte de Tela y a unos 126 kilómetros al noroeste de Roatán, Nana alcanzó a convertirse en huracán de categoría uno.

No obstante, pese a las fuertes lluvias en la zona caribeña del país, donde la tormenta se presentaría con mayor intensidad, no dejó ningún daño que lamentar.



Seguidamente, se informó que el fenómeno natural se degradó a tormenta tropical cuando se localizaba a unos 110 kilómetros del centro de Belice, donde se presentó con vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h.



Nana también amenazaba con provocar severos daños en Guatemala y El Salvador, según los organismos de protección civil, que iniciaron acciones preventivas.



La temporada de huracanes de 2020, que va de junio a noviembre, está siendo más activa que la media, y los meteorólogos prevén entre 19 y 25 tormentas tropicales, de las que entre siete y 11 se convertirán en huracanes.

En Honduras

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó esta mañana que se mantienen las probabilidades de lluvias y chubascos de variada intensidad a nivel nacional, donde se presentarán con mayor fuerza sobre occidente, suroccidente, sur, suroriente y centro.



Lo anterior se debe al transporte de humedad desde el Pacifico, generado por bandas nubosas de la tormenta tropical Nana.

