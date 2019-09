Con tecnología verificarán firmas de votantes en 2021 en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las implementación de tecnología para verificar la autenticidad de las firmas de los ciudadanos una vez que estos ejerzan el sufragio será una de las novedades del próximo proceso electoral con la finalidad de darle una mayor transparencia al torneo cívico.



A esto se sumará la depuración del Censo Nacional Electoral que en junio del próximo año ya arrojará los primeros resultados positivos con la impresión de por lo menos la mitad de las nuevas tarjetas de identidad que impulsará el Registro Nacional de las Personas (RNP).



El proyecto tiene como finalidad excluir del padrón electoral a unos 400 mil hondureños que ya fallecieron pero que ni sus familiares ni el mismo Estado se preocuparon por tramitar la correspondiente defunción, razón por la cual aparecen como vivos a la hora de practicarse los comicios.



La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, informó que se está coordinando con las autoridades del RNP para instalar “un aparato tecnológico” en los más de cinco mil centros de votación para que los miembros de las mesas electorales receptoras verifiquen la autenticidad de las firmas de los votantes.



“Hemos visto la posibilidad técnica para la implementación de la huella dactilar, que los cuadernillos que están en cada mesa no solo sean constatados con la nueva identidad, sino que también haya la posibilidad técnica de tener ahí el aparato correcto para verificar que la persona que lleva la identidad, que aparece en el cuadernillo y que va a ejercer el sufragio, es la misma titular de su huella dactilar”, afirmó.



“Ellos (los funcionarios del RNP) nos han explicado que existe toda la posibilidad técnica y que solo hay que hacer la provisión de todos los aparatos para que cada uno esté en cada mesa”, añadió Moncada.



Todavía no está claro cuánto costará la instalación de tecnología en los centros de votación donde acudirán los ciudadanos con la nueva tarjeta de identidad.



En su informe final correspondiente a las elecciones de 2017 la Organización de Estados Americanos (OEA) comprobó que “las inconsistencias en el censo electoral son causadas por personas que no inscriben a los fallecidos ante el Registro Nacional de las Personas”.