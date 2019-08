Con el nuevo Código Penal se reduce pena de Rosa Elena de Lobo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La entrada en vigencia del nuevo Código Penal favorecería a la sentenciada ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.

Pese a que la sentencia contra la ex primera dama aún no está en firme, ella podría estar recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) entre 58 y 87 años. El lunes, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declaró culpable, por unanimidad de votos, a la ex primera dama.

¿Por qué esa cantidad?

El Tribunal la encontró culpable de ocho delitos de fraude en concurso real, una pena mínima de 48 años y la máxima de 72 años, al igual que a Escobar.

Eso se debe a que la mínima es de seis años y la máxima de nueve años de prisión.

Asimismo, por tres delitos de apropiación indebida en forma continuada, una pena mínima de 10 años y una máxima de 15 años en prisión. Sumando los montos sube a 58 y 87 años, según valoren los jueces y aplicando el actual Código Penal.

La audiencia de individualización de la pena se realizará el próximo 27 agosto en los Tribunales de Sentencia en materia de Corrupción a las 2:00 PM.

Nuevo Código

Sin embargo, el nuevo Código Penal establece que por el delito de fraude se paga una pena mínima de dos años y una máxima de cuatro años si el valor de lo defraudado excede los 5,000 lempiras.

Por lo que “Mi Rosa” podría pagar una pena de 18 años, si es la mínima, y 32 años si es la máxima, por fraude.

No obstante, hay agravantes específicos que se cumplen y que incrementarían la pena en dos tercios de la real.

Esto significa que la mínima sube a tres años y tres meses, mientras que la máxima quedaría en seis años y seis meses. Eso hace una mínima total de 26 años y cuatro meses y la máxima de 53 años con ocho meses en prisión por fraude.

Por su parte, con los tres delitos de apropiación indebida es la misma que por fraude, así que se aplicaría una pena mínima de tres años con tres meses y una máxima de seis años con seis meses.

Lo anterior significa que por los tres delitos quedaría en nueve años con nueve meses la mínima, a su vez 19 años con ocho meses la pena máxima por apropiación

Sumando las penas por todos los delitos, la mínima quedaría de 36 años con tres meses. Mientras que la pena máxima sería de 73 años con seis meses para la ex primera dama.

La reducción en la mínima sería de 21.7 años y la máxima se reduce en 13.4 años. Sin embargo, ambos códigos mantienen que la pena no podrá exceder los 30 años en prisión del condenado.

Aprobación

La nueva norma fue aprobado en Congreso Nacional (CN) hace dos años y publicado en La Gaceta el pasado 10 de mayo de 2019. Esta previsto que la legislatura entre en vigencia en noviembre próximo, lo cual beneficiaría a muchos imputados que fueron condenados anteriormente, esto porque la ley tiene carácter retroactivo en materia penal, si beneficia al imputado.

Según la investigación, los imputados conformaron una organización delictiva para apropiarse de fondos entre 2011 y 2014. El monto que se malversó supera los 18.3 millones de lempiras.

EL HERALDO intentó conversar con al menos seis abogados especialistas en materia penal para conocer mayores detalles sobre cómo beneficiaría a “Mi Rosa” la entrada en vigencia del nuevo Código, sin embargo, prefirieron esperar a que la sentencia quede en firme. Todos reconocieron que la nueva norma jurídica sí la beneficiaría, si entra en vigencia