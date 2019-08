Luis Zelaya: Alguien acusado de traficar cocaína no nos puede gobernar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El excandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, hizo un llamado al pueblo hondureño para exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández después que se diera a conocer un documento en el que fiscales aseguran que recibió dinero del narcotráfico para sus campañas electorales.



Una persona acusada de traficar cocaína "no nos puede seguir gobernando, no nos pueden seguir viendo como un narcoestado y nosotros sin hacer nada", dijo el líder del Partido Liberal en una breve conferencia de prensa.



"Es el momento en que todos los hondureños alcemos la voz, independientemente de partido político, independientemente de ideología, independientemente de lo que en años atrás nos haya separado, es el momento de que todos nos unamos por salvar Honduras", enfatizó Luis Zelaya.

Asimismo, recalcó que no los mueve el odio, como muchos aseguran "al contrario, nos mueve el amor, el amor por Honduras, el amor nuestros hijos, el amor los compatriotas que día a día huyen de nuestro país producto de que estos presidentes y el presidente han negociado con narcotraficantes a cambio de protección".



"Cuando un fiscal en Estados Unidos presenta un caso de una acusación es porque tiene evidencias, no solo testimonios", explicó el liberal.



"Ya va a empezar el juicio y ahí van a salir videos, van a salir grabaciones telefónicas. No podemos permitir que esta clase política que ha tranzado con narcotraficantes siga gobernando nuestro país", aseveró.

"Demandamos que CC-4 salga del poder inmediatamente", dijo Luis Zelaya, en alusión al código utilizado en el informe de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para hacer referencia a Juan Orlando Hernández.



Tras sus declaraciones, dieron a cononcer un comunicado sobre la postura como partido político ante los señalamientos contra el gobernante.



