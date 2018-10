Sectores de Honduras que no tendrán energía eléctrica este lunes 29 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Varios sectores de la zona norte del país no tendrán energía eléctrica este lunes 29 de octubre debido a los trabajos de mantenimiento que realizará la Empresa Energía Honduras (EEH).



Aquí el listado

De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso

Colonia Bendeck

Colonia Primavera

San Jorge

7 de Abril y zonas aledañas



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

Colonia Panting

Colonia Suyapa

Colonia Providencia

Colonia San Antonio

Colonia San Isidro

Colonia 10 de Septiembre

Colonia Ebenezer

Colonia Villa Rica

Colonia Santa Ana

Colonia Montebello

Chamelecón Centro

Colonia Los Laureles

Colonia 15 de Septiembre



Colonia Sabillón

Colonia Fe y Esperanza

Colonia Morales

Colonia Los Zarzales

Colonia San Jorge

Colonia Morales I, II, III, IV

Colonia Palmira

Colonia Padilla

Aldea Chotepe

Colonia San Juan

Terrencio Sierra

Los Ángeles

España

La Bolsa

14 de Julio

La Montañita

Brisas del Canadá

Nena Hernández

Lempira #1

La Ceibita