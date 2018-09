Sectores de Honduras que no tendrán energía este lunes 10 de septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) publicó la lista de colonias y barrios del país que estarán sin fluido eléctrico el lunes 10 de septiembre.



Mantenimiento en la línea y cambios de postes serán los trabajos que realizarán las cuadrillas desde muy temprano.



Aquí el listado:

Distrito Central, Francisco Morazán, de 8:00 am a 4:00 pm

Colonia Divino Paraíso

Colonia Ulloa

Colonia Nueva Capital

Colonia Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidas

Colonia José Duarte #1

Nueva Danlí

Ciudad del Ángeles

Altos de La Laguna

Colonia Las Brisas

Colonia Betania

Metromall

Bulevard Comunidad Económica Europea

Plaza Milenium

Stibys

Nueva Esperanza

Lodo Prieto

Colonia Rafael Leonardo Callejas

Carrizal #1

Colonia Santa Isabel

Colonia Villa Franca

Colonia Buenas Nuevas

Colonia Brasilia

El Durazno

San José de Soroguara

Aquasplash

El Lolo

Plantel de Aguazul



Siria, Francisco Morazán, de 8:00 am a 4:00 pm

Siria

Tamarindo Suyatal

Cedros

PorvenirSan Ignacio

Pedernal

Guayabilla

Urrutia

Nepales

Pueblo Nuevo

Yoculateca

Minas de Oro

Esquías

San José del Potrero



La Lima, Cortés, de 8:00 am a 4:00 pm

Colonia Planeta

Colonia Céleo

Colonia Palmeras

Colonia Cerrito Lindo

Colonia Quintas El Dorado

Colonia Rivera Hernández

Colonia Central

Reparto Los Ángeles

Colonia Reparto La Esperanza

Colonia Sinaí

Colonia Brisas del Sauce

Colonia San Cristóbal

Colonia Jerusalén

Colonia San Fernando I y II

Colonia 22 de Mayo

Colonia El Paraíso

Zip Saint Andrews



El Progreso, Yoro, de 8:00 am a 4:00 pm

Colonia Rodas Alvarado

Colonia Willians Hall

Colonia 27 de Octubre

Colonia Sinaí

Colonia Mendieta

Colonia 21 de Mayo

Colonia Montefresco

Colonia Carlos Roberto Reina

Colonia Pajuiles

Colonia Tulines

Colonia La Palmas



San Pedro Sula, Cortés, de 8:00 am a 4:00 pm

Colonia San Luis

Colonia La Paz

Colonia Pastor Zelaya

Barrio Cabañitas

Colonia Montefresco

Colonia Valle de Sula

Barrio San Francisco

Colonia La Unión

Colonia Islas del Progreso

Colonia Flor del Valle

Barrio Cabañas Sur

Colonia Rápalo

Aguas de San Pedro

Clínica Ochoa

Expreco

Plásticos Vanguardia

Centro Penal sampedrano

Barrio El Centro

Zona Peatonal



De 8:30 am a 11:30 am

Colonia El Roble

Diapa

Colonia Los Castaños

Covimal

Villas del Campo

Iglesia Ebenezer

Alimentos de Cortes

Colonia Fashion

Mega Larach

Residencial Los Molinos

Centro Comercial Los Castaños



De 1:30 pm a 4:30 pm

Colonia Odilón Ayestas

Colonia Universal

Colonia El Limonar

Colonia Carmen Inva

Colonia Villas del Carmen

Residencial Florida I y II

Hospital del Ojo

Confecciones El Barón

Supermercado La Antorcha Satélite

Planta Aguazul

Metrotel Express

Parque Acuático Zizima

San Juan

Lomas de San Juan I y II

Colonia Santa Isabel I y II

Constructora William & Molina (Duracreto

Santa Marta

Santa Clara

Colonia El Porvenir

Colonia Indiana

Colonia El Edén

Colonia Lomas de Raquel

Lomas del Carmen

Colonia Luis García Bustamante