Turismo. La paradisiaca isla del Caribe hondureño recibió al crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas, que transportaba a más de 5,000 pasajeros. La impresionante nave atracó en Roatán a las 6:30 AM del lunes y dejó la isla diez horas más tarde. Los cruceristas fueron recibidos por autoridades locales, grupos folclóricos que ondeaban la Bandera Nacional.