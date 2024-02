Invasiones, problema sin solución

El de las invasiones continúa siendo uno de los principales problemas en Honduras, por las graves consecuencias que deja a la economía nacional.

Es un problema que con el paso del tiempo se agrava a nivel nacional, a pesar de los esfuerzos y las acciones que se han tomado no sólo en la presente administración, que decidió el año anterior conformar una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra para buscar soluciones a los conflictos agrarios a nivel nacional.

Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en una entrevista con EL HERALDO exponía que desde que se nombró la Comisión de Tierras “no hemos visto mayores avances. Sólo los primeros días vimos que se evacuaron algunos casos, que estaban pendientes de ejecutar órdenes de desalojo, eran aproximadamente 5,000 manzanas, de las que una parte fueron reinvadidas. Después no ha habido más acciones, la Comisión no nos ha llamado para trabajar, se han reunido con todas las partes pero no con los propietarios afectados y su representación gremial, la situación más bien se ha empeorado”.

Según los registros de la empresa privada, las empresas afectadas reportan que hay aproximadamente 42,000 hectáreas ocupadas, especialmente en rubros como palma, caña, banano y ganaderías, pero también está afectando al sector manufacturero y de energía, lo que es preocupante, porque las empresas que reportan estas invasiones generan aproximadamente 220,000 empleos directos e indirectos.

Las estadísticas sólo son el reflejo de un problema que debe ser atendido de inmediato por las autoridades competentes y no dejarlo crecer, por los efectos negativos para la economía nacional, haciendo aplicar la Ley Agraria y el respeto irrestricto al Estado de derecho.