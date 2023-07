De buena fuente. Un exmilitar de EUA ha confirmado la existencia de vida extraterrestre: “Se encontraron restos biológicos no humanos”, con esta confesión bajo juramento David Grusch sorprendió no solo al Congreso de su país sino que al mundo entero, en especial a los que aún dudaban sobre la veracidad o no de si existen otras formas de vida en el universo aparte de los seres humanos.

Sobre este tema gracias a Dios yo tuve la fortuna de experimentar dos avistamientos que hace años me despejaron esa duda y despertó en mí una pasión sobre el fenómeno ovni. He escrito dos o tres artículos sobre el asunto y creé un microprograma para la televisión titulado “Fenómeno ovni”.

Es obvio que con el avance de la tecnología, especialmente de la proliferación de teléfonos celulares con cámaras, ahora es más fácil tomar fotos o grabar videos de estos aparatos. Durante la pandemia aumentaron los avistamientos alrededor del mundo.

Entonces el fenómeno ovni pasó de ser algo de ciencia ficción a ciencia factual y ahora no solo cuenta con evidencia física sino que también con declaraciones de personajes de alto rango militar o civil que están respondiéndole al mundo que la interrogante de que si estamos solos o no en el universo ya ha sido revelada con un contundente “sí”.

El exmilitar sostuvo que su país posee, desde hace años, un programa secreto que captura, recupera y estudia lo que llaman “fenómenos aéreos no identificados” (UPA, por sus siglas en inglés).

En su impactante comparecencia ante el Congreso de los EUA, aseguró que “sin duda” el país tiene en su poder varios objetos extraterrestres que, a lo largo de los años, se han ido estrellando en la superficie de la Tierra.

Y, cuando le cuestionaron acerca de los pilotos que manejaban dichos objetos, Grusch fue más allá y aseguró que se habían encontrado “biologías no humanas”. Yo les pregunto a los escépticos sobre el tema, ¿cómo les quedó el ojo?