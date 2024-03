Un padre siempre será un superhéroe

El 19 de marzo de cada año se celebra una fecha muy importante en nuestro país y es el “Día del Padre”. Quizás para muchos no es una fecha especial ya que les recuerda a esa persona que les crió y formó pero que un momento determinado la luz se apagó y no pudo salir la luz otra vez.

Un padre es un ser que representa: protección, cuidado, y se caracteriza por ser esa figura paterna que protege a capa y espada a sus hijos, esposa y su demás familia.

Quizás para muchas mujeres los hombres somos malos y nos caracterizan por ser una figura machista, dominante, no obstante, la dureza de los sentimientos que no podemos expresar también nos hace ser una persona fuerte y quizás sin sentimientos, pero aún así sentimos.

El 10 por ciento de la población hondureña, haciendo alusión al hombre, se menosprecia por el abandono del hogar, también por el maltrato que se le da a la mujer. No obstante aún en los recuerdos siempre hay padres buenos y ejemplares.

Hoy quiero que recordemos a esos hombres ejemplares que luchan día con día para llevar el pan a sus mesas, que bello es poder observar esos rostros de esos niños que salen corriendo a los brazos de su padre para poder recibir de él su amor y protección, que lindo es ver esos brazos extendidos para ser tomados, o llegar a su casa y saber que uno de sus hijos se escondió para que él fuera a buscarlo y después mejor rendirse porque costó mucho encontrarlo.

Estas son las cosas que debemos de recordar.

En esta fecha tan especial también conmemoramos la memoria de esos padres que trabajan día y noche para poder darle no solo protección a su familia sino el estudio a sus hijos y que cada semana, quincena o mes, se preocupa por pagar su mensualidad, y llega la noche y las lágrimas en su rostro son evidentes frente a una taza de café al sentir la ausencia del apoyo de la sociedad y que su salario no ajusta para cubrir las necesidades del hogar, pero que a pesar de ello trabaja sin descansar para poder ver a su hijo e hija graduado y ser una persona de éxito y de bien.

Así mismo, no podemos dejar de mencionar a todas las mujeres que con esfuerzo y lucha han sacado a sus hijos adelante y que se han convertido en padre y madre para ellos, y que esto es producto de la desintegración familiar que se vive en nuestro país y de un patrón que se sigue arrastrando. Por ello, hoy quiero brindar por ustedes también que leen este comentario que estoy haciendo y son madres solteras; porque soy testigo de las lágrimas de miles de mujeres que a diario recibo en mi oficina y que me dicen: ¡Señor Director, la vida está dura! o simplemente me dicen: ¡mi marido fue un desgraciado y hoy por hoy soy madre y padre para mis hijos

Hace una década atrás, uno de adulto le preguntaba a su hijo a quién le gustaría parecerse cuando fuera grande, y éste, sin duda alguna respondía: ¡a mi papá!, sin embrago hoy en día, según la estadística social, los niños y adolescentes quieren parecerse a un determinado cantante de música secular o a un jugador de fútbol famoso.

¿Qué pasó?, ¿por qué todo cambio? y es que sin duda alguna la ausencia de un padre del hogar daña psicológicamente al niño y la parte paternal la está asumiendo el internet, no obstante, creo, y estoy completamente seguro, que este es el tiempo para volver a ser ese Superman para nuestros hijos, ese Capitán América, ese Hombre Araña que los va a rescatar cuando más lo necesiten.

Que este 19 de marzo todos nos vistamos con capa y vayamos a rescatar ese amor de nuestros hijos, y usted como hijo a honrar a sus padres, ya que uno de los mandamientos con promesa, según la Biblia es el “honrar a nuestros padres, para tener vida eterna”.

Se tú ese ejemplo a seguir para tu hijo e hija, y recuerda, no importa que no tengas dinero y una posición estable, lo más importante es cómo ames a tus hijos.

Carlos Madrid es profesor y Director del CEB Pedro Nufio.