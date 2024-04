Realidades paralelas

Mientras algunos se quejan de que solo ganan noventa y dos mil lempiras en un curul, y teniendo otro trabajo en el Estado, a otros se les dificulta echar combustible por las constantes alzas que está teniendo este semanalmente. La paradoja del país es que los que más ganan se preocupan por gastar más, y lo que menos por ahorrar, porque cada día el presupuesto se le acorta. A pesar de ser un fenómeno casi global, en donde los jóvenes en su mayoría solo les interesa hacer dinero, pues ven que sus padres aunque hayan estudiado, están luchando por obtener una vida digna, pero esa batalla cada día se vuelve más difícil, porque el dinero no alcanza, entonces ahora el mundo para ganar dinero hay muchas formas de hacerlo, no importa que sepas poco, mientras ganes mucho, y ahora sí vamos a hablar de nuestro gobierno en particular, cuando se siguen dando las mismas situaciones del pasado, esas que ellos tanto señalaban, se hizo viral en redes sociales, mas no en los noticieros, en Choluteca, le niegan una plaza a una profesora con una hija de trece años, que ya hace más de una década lleva ejerciendo como tal, y según palabras de ella misma, le dan el puesto a alguien que es nuevo pero que es familiar de alguna persona de la más altas esferas de la Educación en ese departamento, la Secretaría al enterarse de la situación, manda una comisión y luego un comunicado diciendo que no se permitirán esos actos, luego sale en un video la profesora diciendo que la Secretaría no hizo caso omiso de su llamado y resolvió el asunto, resultando ser ese un trato falso, porque luego salió esa mujer llorando diciendo que la habían engañado, ¡qué crueldad! Cómo juegan con el hambre ajena, como se olvidan los de arriba de los de abajo, mientras unos viven en la opulencia, otros viven en desgracia. Mientras en unos lados se invierte en edificios para que hombres con armas nos cuiden, en otros las escuelas y centros de salud están en el abandono, así se vive y se ha vivido desde hace mucho en este país, unos por encima de otros.