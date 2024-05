Quemas, deforestación y plantación

Al parecer se volvió una tradición que todos los años incendien las áreas verdes de algunas ciudades, en la capital por ejemplo, al paso que van en unos años van a terminar de quemar La Tigra y todo el bosque que queda, también pasa igual en Olancho; cabe destacar que en Olancho todos los días y desde hace varios años salen camiones cargados de madera y gracias a eso ahora los olanchanos tienen que aguantar un calor cada día más insoportable, en la ciudad de Tela pasa lo mismo, pues en un área protegida como lo es el Parque Blanca Jeannette Kawas, en donde se quemaron varias hectáreas, pero después se sembró palma africana, la conciencia por lo verde son pocos los que la tienen, el agua cada día se contamina más, el cielo se torna gris, y las medidas que ofrecen no brindan soluciones efectivas y de calidad, ¿cuántas veces han reforestado el Juana Laínez?

La reforestación es un proceso de al menos tres años, no es solo ir a plantar y llevar las cámaras para decir que nos preocupa el medio ambiente, es entender que las plantas deben de plantarse con cierto espacio, cuidarlas hasta que crezcan al menos dos metros, hacer raleos, podas, los comaleos para evitar que se quemen cuando hay incendios y así no se pierde lo plantado, hay mucha gente que puede guiar en estos procesos, pero si solo se busca el protagonismo el verdadero objetivo no se cumple.

Honduras es uno de los países donde más llueve, abren las compuertas de las represas porque se rebalsan, causan inundaciones y nadie piensa en conectar una represa con otra para que cuando una esté a punto de rebalsar se envíe esa agua a la otra, un buen sistema de potabilización y miles de personas tendrían acceso al líquido de la vida, un derecho de todo ser humano para que pueda tener una vida digna. La humanidad es la única raza que destruye ecosistemas y extermina especies, el oro y la madera no se puede tomar, el calor y la falta de agua son problemas cada vez más serios por enfrentar, se deben tomar medidas efectivas ahora, salvemos la casa de todos.