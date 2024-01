Panorámica política II

En reiteradas ocasiones en diferentes artículos manifesté que a la presidenta Xiomara Castro había que darle dos años de tregua política a fin de que gobernara “tranquila y serena” por y para el bien de Honduras. Algo que no ocurrió pues su administración ha sido criticada severamente por diferentes instituciones públicas y privadas e incluso por países amigos. Esa tregua terminó el pasado sábado que cumplió su segundo aniversario. Por lo que a partir de ahora ya podemos decir que entramos en campaña política abierta.

Comparto con ustedes la segunda parte de este interesante análisis que dice lo siguiente: “Eduardo Maldonado fue ‘impulsado’ por sectores oscuros de Libre y el Partido Liberal para sus planes de tener un ‘candidato liberal a su medida’ pero su ‘destape’ en mayo del año pasado no fue lo esperado -todo lo contrario-, hay muchas reservas y dudas sobre que su nombre pueda mencionarse en el juicio de Nueva York por su relación con JOH. El fenómeno de Maldonado es similar al de Nasralla, una cosa es la popularidad mediática y otra muy diferente, electoral. En cuanto a la figura de Luis Zelaya, de quien dijo que había que destruir su imagen y reputación, pero no lo lograron. Su coherencia lo ha mantenido vigente entre el electorado liberal e independiente, incluso con simpatía dentro de la misma militancia de Libre. Su no participación en el BOC -contrario a Salvador Nasralla- le incrementó la percepción de credibilidad y coherencia. Luis Zelaya es un obstáculo para los lados oscuros de esas instituciones, pero sin duda que sigue siendo la fuerza mayoritaria dentro del PLH, José Simón Azcona (Azconita) era la opción que se percibía como favorita, pero él mismo ha descartado su participación. Marlon Brevé, actual embajador en España, sería otra opción fresca, pero hay dudas a lo interno de las bases liberales. Vale la pena mencionar que para 2025 se espera la participación de nuevas opciones políticas: Libertario, Republicano y Nueva Generación.