Me hago eco hoy del título del informe “¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe”, publicado en 2007 bajo la coordinación de la Cepal. Como ven, la fecha de publicación nos revela que este no es un problema nuevo, pero que desgraciadamente en países como el nuestro se ha profundizado con el paso de los años, a tal grado que en este 2024 ya se registran en el país más de 20 asesinatos de mujeres. Ayer, no fue la excepción. Los medios de comunicación informaron del asesinato de una mujer de 80 años en Las Vegas, Santa Bárbara. La anciana fue asesinada por sicarios que ingresaron a su vivienda y sin mediar palabra le dispararon en reiteradas ocasiones, según los informes de las autoridades y familiares. Con ella son tres las mujeres que perdieron la vida en un lapso de 24 horas en el sector occidental del país. Los hechos ocurrieron en la fecha en la que estábamos celebrando el Día de la Mujer Hondureña en conmemoración de la publicación del decreto que nos reconocía el derecho al voto. Con el paso del tiempo, seguimos teniendo el derecho a votar pero el derecho a la vida cada día que pasa está más en precario. Lo triste de todo esto es que en el informe que cito al principio se decía que uno de los principales obstáculos para hacer frente a esta problemática era la vacilante voluntad de la esfera institucional, ya que los tres poderes del Estado muestran deficiencia, falta de recursos técnicos, financieros y humanos. No se referían específicamente a Honduras, pero años después podemos ver que eso es lo que está pasando actualmente en nuestro país. Desgraciadamente nuestras autoridades no están asumiendo el rol que les compete para frenar la ola de violencia que nos golpea. Hoy llamo a la presidenta Castro que ordene a sus subalternos que tomen acciones para que ni una mujer más sea asesinada en Honduras.