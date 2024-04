Innovación y prácticas docentes

Con el pasar de los años en el mundo progresivamente o no, todo va evolucionando, y lo mismo sucede con la educación, estamos en la era de la tecnología y el mundo acaba de conocer un bebé que va creciendo rápidamente y al cual se le debe saber educar o sino puede ser perjudicial para la sociedad, estamos hablando de la inteligencia artificial (IA). Vamos a presentar de manera breve un caso en donde se busca hacer un uso adecuado de la misma, se ha identificado el siguiente problema: los estudiantes debido a que no tienen el hábito de la lectura, a que vienen de una educación pospandemia, y a que por la hora de la clase llegan cansados, algunos están desde las 3:00 PM en la universidad, y su última clase es a las 8:00 PM. No están atentos en un 100% a la clase, y muchas veces no saben relacionar las lecturas con la realidad actual. Para resolver ese problema se propone lo siguiente: haciendo uso de la IA, puedo pedirle estrategias para que la clase por ser teórica se vuelva más dinámica, un argumento realizado por la IA de las lecturas, preguntas de las mismas, actividades de aprendizaje de las mismas, que le pidan a la IA que les elabore un ensayo de algún tema y que ellos identifiquen las ideas explícitas e implícitas del tema, que tengan una conversación con ChatGPT, por ejemplo, en donde le pregunten de qué manera el tema X les puede servir en la vida de manera práctica. Finalmente pedirles que cada uno investigue cómo funcionan algunas de estas IA, y cómo les pueden ayudar académicamente. Se propone la siguiente solución: la IA es una herramienta que nos puede ayudar a darle vuelta a esa situación, por ejemplo, le pueden pedir a la IA que les haga el bosquejo de un informe y luego ellos ajustar el mismo según sus necesidades, pedirles que les haga un resumen o les explique algunas lecturas que no entienden o hacerle preguntas sobre la misma, claramente después de que ellos hayan leído antes. Finalmente que conozcan qué función tiene cada una y cuáles ofrecen un uso gratuito.