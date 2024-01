Expectativas en la UNAH

Recién acaba de iniciar el primer período académico en el alma mater, y con el cambio de autoridades se espera que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) siga creciendo, ya en el pasado se logró entrar a los ranking internacionales, y ahora al parecer se busca que la deserción estudiantil se acabe, que se mejore la calidad educativa y que los proyectos de investigación y vinculación se abran para todos los profesores, hasta el momento se han abierto nuevas secciones dando lugar a que los estudiantes puedan tener una amplia oferta académica, ojalá también puedan abrir nuevas carreras, con horarios para todos, y que haya apoyo para los centros regionales. Se ha dicho que comienza a escribirse una nueva historia en la UNAH, esperemos que la misma se haga con tinta de oro, la educación superior es un pilar fundamental si queremos que una sociedad avance, las facultades con las que contamos deben de desempeñar su función de una manera más completa, Química y Farmacia, por ejemplo, producir los medicamentos de base para el Estado, Biología instalar una oficina que estudie las especies del Jardín Botánico Lancetilla, la cerrera de Letras debe de retomar las investigaciones de campo e ir a aquellos lugares donde están los pueblos originarios y evitar que se sigan muriendo esas lenguas, los de ingeniería, deberían de ser quienes elaboren los planes de desarrollo de la infraestructura del país, la existencia de quien rige la educación superior es esa, velar y contribuir a dar solución a la sociedad a la que se debe, es este recinto en donde se forman los futuros líderes, se esperan cambios, es un reto enorme, mas no imposible, por otro lado, ahora ya no hay excusas para que no llegue el 6%, mejorar las instalaciones y darle lo mejor a los estudiantes debería ser una prioridad. Las nuevas autoridades deben de tener mucha templanza desde su inicio hasta el final de su mandato, puesto que es un gigante al que ahora deben de manejar, y es la oportunidad perfecta para que sean recordados como aquellos que rompieron los esquemas o simplemente otros con más de lo mismo, hay esperanzas, pero también muchos observadores.