Hace aproximadamente 40 años vino a Honduras la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, quien por décadas ha interpretado el personaje infantil de La Chilindrina, es una comediante muy reconocida en diversos países de Latinoamérica y el mundo, ella fue parte del elenco del programa humorístico “El Chavo del Ocho”. El circo de La Chilindrina estaba ofreciendo sus funciones frente al estadio Chelato Ucles, donde funciona ahora la Feria del Agricultor y el Artesano.

Junto a mis amigos y vecinos fuimos con el propósito de presenciar las mágicas presentaciones de los acróbatas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, forzudos, hombres bala, magos, malabaristas, mimos, mono ciclistas, payasos, titiriteros, traga fuegos, traga sables, trapecistas, ventrílocuos, zanqueros y varios animales que no los habíamos visto, y ahí tuvimos la oportunidad de verlos de cerca.

Ese día no disfrutamos del espectáculo porque ninguno de nosotros cargaba dinero para pagar el boleto que acreditaba el pase libre. Nos fuimos a nuestras casas comprometidos en regresar al circo y que no íbamos a permitir que se fuera sin que nosotros viéramos el entretenimiento que ofrecía el circo, por supuesto, la atracción principal era la de conocer a La Chilindrina.

Así fue, que cada uno tenía el compromiso de conquistar a nuestras familias para asistir al circo, muchos de mis amigos de infancia fueron y comentaban que la pasaron bien con las numerosas actuaciones artísticas, pues yo también tuve que actuar con ese propósito de no perderme el espectáculo, llegué un sábado estaba viendo los animales, en ese momento los estaban alimentando a la jirafa y cerca de esta estaba un elefante que se miraba famélico al verlo me ofrecí alimentarlo y ahí me fui quedando una semana ayudando y presenciando el espectáculo. Gracias Chilindrina por haber hecho feliz a tanto niño en esa ocasión.