Cartas al editor

En el presente artículo hablaré sobre la importancia que tiene el escritor en las obras, haciendo contraste a la teoría “La muerte del autor”. De uno de los mayores pensadores de la deconstrucción, Roland Barthes, para él, un texto no es original, sino que se desprende de un acervo de muchas culturas, y es un tejido compuesto de varios elementos, en donde el autor tiene ideas preconcebidas gracias a obras ya existentes, pero, aunque Bécquer haya leído a Góngora, y a otros predecesores, las nuevas palabras, la forma como utiliza el tiempo, lo mitológico, etc., convierte para mí su arte en un paradigma nuevo, y aunque el Ford F 150 quizás tenga sus orígenes en el Ford F 100 del 68, la diferencia entre ambos es significativa; lo mismo pasa con la escritura.

Si bien es cierto, para ser un escritor de calidad nos debemos a todas nuestras lecturas, a nuestras investigaciones, a nuestro estilo de vida, el que seamos o no personas de mundo, en fin... Entonces, ¿los filósofos en qué obras se basaron? La respuesta no es tan compleja, ellos hicieron sus investigaciones y a partir de eso originaron nuevas obras, todo lo que rodea al ser humano ejerce cierta influencia, directa o indirectamente. Se pueden crear obras modernas, Barthes habla del performance y dice que estos autores rompen el vínculo con el origen e indirectamente lo mira como algo elogiable, pero, ¿acaso podríamos entender algunos poemas de Vallejo sin conocer la vida de él? Si queremos entender un poco de Aristóteles, ¿no es importante que ya hayamos leído a Sócrates o Platón antes? Siempre la humanidad está buscando el origen de todo, aunque la vanguardia en su momento rompió los esquemas tradicionales de la época, nació justo para eso, para evolucionar y tratar de hacer algo distinto de lo ya existente, pero hubieran creado algo nuevo si no querían cambiar aquello que ya conocían, aquello que ya se había creado.

Hay una filosofía de vida que dice: “el ser humano no habla de cosas que no conoce, o al menos que crea que haya visto” y lo que hoy se conoce como rascacielos, antes fue una cueva primitiva..