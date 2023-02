Muere Proteo, el perro rescatista mexicano enviado a Turquía

“Gracias Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión perrito del Ejército Mexicano. Los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos lamentamos profundamente la pérdida de nuestro gran compañero el can: Proteo”, escribieron en su mensaje de despedida en Twitter.

Mientras que uno de los soldados que siempre trabajó junto al can se despidió de él en las redes sociales: “Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberte traído”.