Los 10 hechos internacionales ocurridos en 2023

El pago en sí mismo no sería ilegal, pero al parecer Trump lo registró como un gasto de sus negocios. En Nueva York falsificar información relativa a los negocios es ilegal.

Daniels aseguró que mantuvo una relación con Trump cuando este estaba casado y que le pagaron para que no contara nada.

”Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy abrazamos la libertad para volver a ser una potencia mundial”, lanzó Milei en su primer discurso ante una multitud fervorosa.

Pedro Sánchez fue reelegido como presidente del Gobierno español. El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consiguió su reelección con 179 votos en el Congreso de los Diputados, tres más de los necesarios para obtener la mayoría absoluta, entre 350 escaños.

Sánchez, que gobierna desde 2018, ganó en la primera votación para su nueva investidura luego de negociaciones con un puñado de partidos políticos de Cataluña, el País Vasco, Galicia y las Islas Canarias, a los que ha otorgado concesiones a cambio de su apoyo en la votación.

El líder del PSOE tendrá cuatro años más para gobernar el país, pero se prevé una legislatura plagada de complicaciones, tras alcanzar un polémico acuerdo de amnistía para los independentistas encausados por el proceso secesionista de Cataluña, un pacto fuertemente rechazado por el opositor Partido Popular (PP) y Vox, de extrema derecha, que promovieron protestas contra el acuerdo a lo largo de la nación.

Junts per Catalunya ya advirtió que se trata de un acuerdo para la investidura, no para la legislatura, por lo que su apoyo a Sánchez se renovará, o no, mes a mes, según cómo se mueva la escena política.