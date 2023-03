Los policías se burlaron: les rogó por ayuda y terminó muriendo de un derrame cerebral

El Departamento de Policía de Knoxville publicó imágenes de video del arresto. La oficina del fiscal general de distrito del condado de Knox anunció el lunes que no presentaría cargos penales contra los oficiales involucrados, citando una autopsia del 7 de febrero que concluyó que Edwards murió por “causas naturales” y una revisión de múltiples videos policiales que mostraron que “en ningún momento la interacción con las fuerzas del orden causó o contribuyó a la muerte de la Sra. Edwards”.

Mientras Edwards era llevada hacia la cárcel en la parte trasera de un automóvil policial, no respondió, informaron las autoridades. Ante esto, decidieron llevararla de regreso a Fort Sanders, donde murió de un derrame cerebral al día siguiente.

“Específicamente, la Sra. Edwards no fue golpeada por la policía, nunca fue sometida, no hubo lucha física entre la policía y la Sra. Edwards, y no hubo asfixia por restricción”, se lee en la declaración del fiscal general del distrito.

El Departamento de Policía de Knoxville está llevando a cabo una investigación interna y los cuatro oficiales involucrados han sido puestos en licencia administrativa pagada, dijo el departamento en un comunicado de prensa. “Se determinará si los oficiales siguieron todas las políticas y procedimientos de KPD”, dijo la alcaldesa de Knoxville, Indya Kincannon, en un comunicado.