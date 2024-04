Jorge Glas inicia huelga de hambre desde la cárcel por su arresto

GUAYAQUIL, ECUADOR.- Como una forma de manifestación en contra de su arresto, el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas se encuentra en huelga de hambre en una prisión en Guayaquil, Ecuador, según informó su abogada, Sonia Vera, en un mensaje de X, antes Twitter.

A través de la publicación, Vera comunicó que había podido establecer contacto con su cliente por medio de una videollamada, en la que le informó que se encontraba en huelga de hambre.

Por otro lado, explicó que Glas agradeció el apoyo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: “El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, dijo el político ecuatoriano.