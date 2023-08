FBI investiga su propio uso de herramienta de espionaje en México

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Cuando The New York Times informó en abril que una contratista había comprado y aplicado una herramienta de espionaje creada por NSO , la polémica firma de hackeo , para uso del gobierno estadounidense, funcionarios de la Casa Blanca indicaron que desconocían la existencia del contrato y le encomendaron al FBI la tarea de descubrir quién había utilizado esa tecnología.

Esta herramienta en particular, conocida como Landmark, les permitió a agentes del gobierno rastrear a algunas personas en México sin su conocimiento o consentimiento.

Ahora, el FBI afirma que no sabía nada acerca del uso de la herramienta y que Riva Networks los engañó. En cuanto la agencia descubrió a finales de abril que Riva había utilizado la herramienta en su representación, el director del FBI, Christopher Wray, dio por terminado el contrato, según algunos funcionarios estadounidenses.

El FBI les notificó a sus contratistas, incluida Riva, que tenían prohibido utilizar productos de NSO en 2021, según el oficial, quien añadió que el FBI nunca recibió ningún dato de Landmark... o al menos eso le dijo Riva Networks a la agencia.

Un funcionario de alto rango en la Casa Blanca le explicó al Times que, al ser Landmark un producto de NSO, el gobierno no está autorizado a utilizarlo en virtud de una orden ejecutiva nueva que impide que las agencias federales usen herramientas de espionaje producidas por empresas extranjeras de hackeo. No obstante, varios funcionarios estadounidenses aclararon que el gobierno puede utilizar herramientas de geolocalización en general, lo cual no constituye una violación de tal orden ejecutiva.

Es común que el FBI, al igual que otras agencias del orden, establezcan convenios con contratistas para el suministro de tecnologías como algunas capaces de infiltrarse en teléfonos tras un ataque terrorista. La comunidad de inteligencia también recurre a contratistas para obtener ciertas habilidades.