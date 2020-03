Gobierno de México decreta estado de emergencia nacional por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El gobierno de México decretó este lunes estado de emergencia sanitaria nacional por la epidemia del coronavirus.



La Secretaría de Salud confirmó este día que el número de infectados con el Covid-19 ya supera los 1,000 contagios y 28 pacientes muertos.



Las cifras registran un aumento de 101 casos en comparación con los reportados el domingo. Además, se han sumado 2,725 casos sospechosos y se notificó que 5,635 han sido descartados.

La medida fue acordada tras la reunión del Consejo de Salubridad General por causas de fuerza mayor por la pandemia, detalló el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido criticado por su respuesta ante la emergencia sanitaria.



"Con su desinterés temerario en brindar información veraz sobre la pandemia del Covid-19, expone a graves peligros a la población de México", denunció esta semana Human Rights Watch (HRW).



López Obrador sostiene que las decisiones de su gobierno han estado basadas en opiniones de científicos y no de políticos, que no ha ocultado información e intenta que la economía no resulte tan afectada, sin poner en riesgo la salud de los 120 millones de mexicanos.

