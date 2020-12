Madre de Enoc Misael Chinchilla reacciona contra detenido en Tela; realiza protesta

Redacción

BARCELONA, ESPAÑA.- El pasado miércoles 2 de diciembre se cumplió un año desde la desaparición del niño Enoc Misael Chinchilla, quien en ese entonces se encontraba de vacaciones en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, visitando a su familia.

Han pasado 12 meses en los que su madre, Karina Chinchilla ha tenido que sobrevivir sin tener respuestas de la ubicación del pequeño, que ya cumplió 13 años de edad y a quien no pudo abrazar en su aniversario de nacimiento.

La hondureña, radicada en España, ha realizado varias acciones desde entonces para intentar encontrar ayuda en la búsqueda de su hijo. Este sábado, ella y otros cientos de hondureños y españoles que se solidarizan con su causa se congregaron en la Plaza de Cataluña para exigir a las autoridades hondureñas acelerar las investigaciones.

"Exijo que busquen respuestas y no se queden sentados, que busquen respuestas y no esperen que el pueblo sea quien los llame y se las dé", comenzó diciendo Karina, mientras se dirigió a los asistentes.

Un detenido que guarda silencio

El pasado viernes, las autoridades hondureñas anunciaron que acusarían por la desaparición de Enoc Misael a un hombre identificado como Bayron Humberto Meléndez Alas, quien se presume está implicado en el caso luego de que al momento de su captura, el 6 de diciembre del año anterior, se le hallaran suficientes pruebas.

En aquel momento el imputado presuntamente portaba el arma con la que se cometió el asesinato del abuelo, el tío y la niñera del menor, quienes respondían a los nombres de Rubilio Arturo Pérez Cubas, Israel Humberto Ramos Moscoso y Cindy Xiomara Castro Torres.

Sobre este nuevo hecho, la madre de Enoc dijo: "Bayron Meléndez es la misma persona desde el primer momento. Es el mismo que ya estaba preso, solo que lo trasladaron a Tela porque tuvo una audiencia y nosotros no nos enteramos de la audiencia que fue por arma y drogas. Ahora es que se sacaron que ya lo habían detenido, pero prácticamente él había estado detenido todo este tiempo. Yo estoy segura que él sabe quiénes son esas personas que le hicieron esto a Enoc porque él era quien conocía nuestro entorno", aseguró.

"Yo les quiero pedir a las autoridades que busquen a una persona especializada y que lo hagan hablar (al detenido), no que si el dice 'no quiero hablar' respetan su silencio y sus derechos...recuerden que está la vida de un niño de 13 años de por medio. Hay un niño que cumplió años sin estar con su madre, que está sufriendo y solo Dios sabe lo que está pasando, un niño que merece volver a casa", dijo la mujer con la voz entrecortada.



Además, aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje a quienes saben sobre el paradero de Enoc y tienen miedo de hablar: "Quiero decirles que lo entreguen, que no sé qué es lo que quieren, pero si es dinero, sea como sea yo se los puedo conseguir. Que me devuelvan al niño porque él merece estar aquí conmigo, que me devuelvan a mi hijo que yo no voy a proceder contra nadie", aseguró, al tiempo que pidió a las personas dar información llamando al teléfono: 9725-0491 o escribiendo a la página de Facebook "Encontremos a mi hijo Enoc Misael".

