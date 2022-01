A constructoras privadas le darán proyecto de Residencial Morazán

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La meseta de Lomas del Diamante en la aldea Santa Rosa, al sur de la capital, es un lugar privilegiado y, por ende, codiciado.



Es una planicie de calles anchas, con una vista hermosa hacia la ciudad, alejado del bullicio vehicular, con vegetación y cerca quedará la represa San José que se construye a inmediaciones de la aldea El Tablón.



El lugar será uno de los mejor comunicados debido a que quedará cerca del paso de alivio o libramiento vehicular hacia el sur, que es una carretera alterna que comenzará en la aldea Santa Rosa hasta salir a la aldea La Cañada, en el anillo periférico.

LEA: No hay rastros de los fondos usados en casas contenedores



Es por todo lo anterior que surge el interés del gobierno por medio de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) en ese sector, pues allí se busca construir el proyecto Residencial Morazán, del cual ya se puso la primera piedra en el año 2018.



La idea surgió desde la Secretaría de la Presidencia, cuando era liderada por Ebal Díaz, y fue apoyada por el Instituto de la Propiedad (IP).

+: Ministerio Público investiga el proyecto de las casas contenedores

Las autoridades moverán a los habitantes de la zona alta. Foto: Emilio Flores/El Heraldo

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que desde el gobierno legalizaron a favor del Estado ese territorio, que son alrededor de 200 manzanas, pese a que han aparecido varios supuestos dueños que reclaman la tenencia de la tierra, según versiones de las propias autoridades.



Luego, las autoridades hicieron un censo en la zona, pues ha sido invadida en los últimos años por decenas de familias, a quienes les ofrecieron una vivienda de bloque en los alrededores para que se vayan sin que haya conflicto.



La UCP y equipos de la Secretaría de la Presidencia lograron censar 513 familias, comprometiéndose con ellas a darles una casa de bloque, ya que rechazaron las de contenedores que también se levantan en las cercanías.

+: Ebal Díaz reacciona ante anuncio de citación del IAIP por proyecto de casas contenedores



Estas serán equipadas con todos los servicios básicos para que dejen libre los terrenos de interés.



La ventaja, según las autoridades de la UCP, es que quienes ocupan la zona en su mayoría viven en casas deterioradas, hechas con lámina de zinc o madera y pasarán a viviendas de bloque con lotes de 11 por 15 metros y se les entregará un título de propiedad.

Pretendían dar 1,000 casas contenedores, pero solo hicieron 102. Foto: Emilio Flores/El Heraldo

Miniciudad

Una vez que se haya liberado, el terreno de unas 200 manzanas será cedido a empresas constructoras privadas para que hagan viviendas y las vendan a los interesados, con la promesa que serán más baratas o accesibles.



Al final las casas no serán para personas de escasos recursos como tal, sino para aquellas familias que ganan de dos salarios mínimos o más, según conoció este medio.



Estos son los requisitos puestos por las empresas a las que les cederán el terreno para que desarrollen el proyecto. Lo que se buscará es garantizar el acceso al crédito a la gente, afirman los técnicos de la UCP.

ES DE INTERÉS: Abandonados en carreteras desde hace meses están los puentes Bailey



El equipo técnico de la UCP explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que la idea es construir en la zona unas 10,000 viviendas en 18 complejos habitacionales denominados clúster, estos serán edificios multifamiliares.



Lo anterior quiere decir que no serán casas particulares, sino viviendas en alturas, tipo condominio con diferentes tamaños y enmarcadas en el concepto de vivienda social.



La empresa constructora que gane cada uno de los clúster tendrá la facultad de diseñar el modelo a construir en cuanto a medidas, distribución y materiales a desarrollar.



Se pretende hacer zonas comerciales, centros de salud, áreas de recreación y centros educativos a donde los niños puedan llegar caminando.



La idea del proyecto es una miniciudad, donde las personas no tengan la necesidad de salir a ningún lado, porque allí van a encontrar todo, explicaron los encargados del proyecto.

VEA: El narcotráfico se está apoderando de los bancos de pesca en Honduras

La primera fase de 251 viviendas de bloque ya comenzó a edificarse. Foto: Emilio Flores/El Heraldo

Planificado

Los movimientos no son nada improvisados, pues todo se estructuró mediante decretos. Para el caso, por medio del decreto ejecutivo número PCM-040-2019 publicado en La Gaceta el 28 de agosto de 2019 se decretó de interés nacional y prioritario el proyecto de vivienda social Residencial Morazán.



Este contempla la construcción de aproximadamente 10,000 viviendas bajo un esquema multifamiliar, de carácter social, pero dando acceso a créditos y a subsidios del Estado, siendo los desarrolladores privados.



Para hacer las obras y contrataciones de forma más directa se creó por medio del decreto ejecutivo No. 040-2019 artículo 2 la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP), adscrita a la Secretaría de la Presidencial.



Luego por medio de decreto legislativo No. 11-2020, artículo 4, publicado en La Gaceta el 7 de marzo del mismos año nació la UCP.

+: Sin mayores rastros del botín incautado al Cartel de los Valle

Las empresas constructoras realizan la cimentación. Foto: Emilio Flores/El Heraldo







En la misma fecha y bajo el decreto legislativo 09-2020 se aprobó el contrato de fideicomiso para el proyecto Residencial Morazán, entre la Secretaría de la Presidencia, el Fondo Social para la Vivienda (Fosovi) y un banco nacional.



El 20 de octubre de 2020 la UCP y la UEEP suscribieron un convenio para la administración y ejecución del proyecto “Desarrollo de Residencial Morazán”.



Según este convenio, el proyecto Residencial Morazán incluía dos etapas preliminares: la primera era el reasentamiento de aproximadamente 500 familias para lo cual se contemplaba la construcción de 500 viviendas de contenedores.



Asimismo, para atenderse a los afectados por los fenómenos naturales Eta y Iota se determinó la construcción de aproximadamente 1,000 viviendas de contenedores.

ES DE INTERÉS: La Mosquitia es un hervidero de traficantes de droga



Todo lo anterior lo establece el contrato No. 004-2020-S-UCP-RM de consultoría para la elaboración del diseño de una urbanización de un edificio con contenedores.



Debido a que el proyecto de las casas contenedores fue un fracaso y porque las familias en la zona lo rechazaron, la UCP y la UEEP de la Secretaría de la Presidencia decidieron cambiar la estructura a casas de bloque.



Fue así que el 25 de agosto de 2021 la UCP firmó con la Constructora Serpic, S. de R.L. de C.V. el contrato para la construcción de 251 viviendas para la colonia Lomas del Diamente de la aldea Santa Rosa.



El costo de las primeras 251 viviendas de las 513 que se comprometieron a entregar es de 74.2 millones de lempiras, las que ya se están edificando en los predios, comprobó la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus al visitar la zona.

TAMBIÉN: 'Pese a extradiciones, no todo ha vuelto a la normalidad' en el occidente de Honduras