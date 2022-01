Llega a Honduras jet ski de Angie Peña encontrada en Belice

CORTÉS, HONDURAS.- La moto acuática que habría utilizado Angie Peña el pasado 1 de enero en West Bay, Roatán, y encontrada este martes en aguas de Belice, arribó este sábado a territorio hondureño tras un arduo trabajo por parte de su familia.

La jet ski rentada por la joven hasta ahora desaparecida llegó a Puerto Cortés, luego de que un equipo de especialistas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se trasladara hasta el lugar donde se realizó el hallazgo.

"Ya está aquí en Honduras. Viene llegando a Puerto Cortés", confirmó su padre, Walter Peña, a EL HERALDO.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo acuático fue hallado por un pescador en Hunting Caye, Belice, a una distancia de 90 millas náuticas de la playa de West Bay, sector donde se reportó el desaparecimiento de la joven capitalina.

"Gracias a Dios no hubo problemas. Tuvimos que hablar ahí para que lo hiciéramos así, si no esas pruebas no hubieran llegado", dijo el padre de la profesional quien este miércoles cumplió sus 23 años.

"No hubieran llegado si nosotros no hubiéramos colaborado con la embarcación. Ahora hay que esperar las investigaciones para ver qué arrojan", agregó.



Y es que junto a la jet ski, también fue encontrado un arete que Angie usaba el día en que desapareció. Esto se pudo constatar gracias a una fotografía que la hondureña se tomó minutos antes de ingresar en altamar.

Fotografía de la jet ski que habría utilizado Angie Peña tras su llegada a Puerto Cortés.



Cristian Nolasco, portavoz de la DPI, declaró tras las nuevas evidencias que se pretende interrogar al pescador que halló la moto acuática y así encaminar la investigación para explorar nuevas rutas en su búsqueda.

En tanto, familiares de Angie no pierden la esperanza de que aún se encuentre con vida, pues todavía no existen pruebas convincentes de que todo fue producto de un accidente en el mar.

