Sin personal de aseo dejan a todos los triajes por cambio de gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A los médicos y enfermeras de los triajes les tocó tomar la escoba, botar la basura y atender a los pacientes debido a que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) les retiró desde hace dos semanas el personal de aseo.



Los centros de atención para los pacientes con covid-19 se están viendo afectados debido al cambio de gobierno, justificando las autoridades actuales que no pueden hacer contrataciones o compras que excedan el tiempo del gobierno.

ADEMÁS: Con la receta se van los pacientes de los triajes por falta de medicamento



Juan Guevara, coordinador del triaje que funciona en el Instituto Jesús Milla Selva de la colonia Kennedy, lamentó que no tienen servicio de aseo desde hace dos semanas.



Las pruebas rápidas, que también se las provee Copeco, no se están recibiendo pese a la afluencia de personas que acuden en busca de un diagnóstico o como una especie de tamizaje para hacer trámites personales.



Por su parte, el encargado del triaje de la Universidad Católica de Honduras (Unicah), Ángel Díaz, refirió que ellos de lo que se van a quedar sin nada es de pruebas rápidas y algunos insumos de laboratorio, porque ya no está comprando Copeco.



La excusa es que se está a un paso de cambio de gobierno y ellos no pueden seguir haciendo compras por problemas administrativos.



“Todo este mes que viene por cambio de autoridades, seguramente vamos a quedar desabastecidos de la mayoría de cosas”, lamentó.



En el triaje de la Católica tampoco tienen aseadoras, ya que Copeco dice que no puede contratar a nadie.



Según el médico, Copeco daba todo lo esencial, como el servicio de aseo, de laboratorio, todo el equipamiento, oxígeno, manómetros, equipamiento, insumos de limpieza y equipo de protección personal.

+: En un 54% crece la aplicación de pruebas PCR durante el mes de enero



La doctora Gabriela Ordóñez, del triaje de la colonia Mayangle, refirió que por turno están atendiendo entre 160 y 150 pacientes, cuando antes recibían 150 pacientes por día.



“Tenemos dos semanas de no contar con el personal de aseo y lo que estamos haciendo es que con el personal de enfermería nos tomamos un tiempo para cambiar las bolsas de basura, trapear, barrer, es decir, lo básico”, declaró.



Asimismo, Dany Ramos, médico a cargo del triaje de la Mayangle, dijo que la falta de aseo ha provocado que al menos diez trabajadores resulten infectadas con la enfermedad.



El coordinador de los triajes de Copeco, Rony Antúnez, admitió que el servicio de aseo se suspendió debido a la transición gubernamental, ya que no se pueden firmar contratos posteriores al 27 de enero.



Hasta que asuma el nuevo ministro de Copeco se podría renovar el contrato con la empresa que tenía el contrato. Lo que ha hecho Copeco es que el personal de protección civil se encargue de esa labor.



Sobre las pruebas rápidas, justificó que esa es responsabilidad de la Secretaría de Salud, ellos tienen un fideicomiso para adquirirlas.

TAMBIÉN: Voluntarios unen fuerzas para llevar a pacientes a cuidados paliativos