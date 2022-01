DPI desmiente que haya abandonado el caso Angie Peña

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), desmintió la tarde de este martes que haya dejado de buscar a Angie Peña, la joven hondureña que desapareció en Roatán cuando recorría el mar en una moto acuática.



El vocero de la DPI, Cristian Nolasco, dijo que comprenden la angustia del padre de Peña, quien recientemente denunció que los habían "dejado solos" ya que no se ha conformado un equipo de investigación para la búsqueda de su hija.

"Como autoridades, desde el 01 de enero de 2022 hemos recibido instrucciones de todo el alto mando de la Policía Nacional y transmitida a través del director de la DPI, Rommel Martínez, quien ha girado instrucciones para darle el acompañamiento referente a este caso", expresó.



El portavoz de la institución policial aseguró que la familia de la joven no está sola y reiteró que "el caso no se ha parado, siguen diligencias investigativas".



"Nosotros respetamos la opinión del padre de Angie Peña y comprendemos la situación en la que él se encuentra", puntualizó Nolasco.

Hallazgo

La pieza de una moto acuática fue encontrada este martes en las costas de las Islas de la Bahía, que presuntamente habría sido arrastrada por el mar.



El hallazgo se registró entre West Bay y West End, cerca de donde desapareció la joven turista Angie Samanta Peña Melgares (22), de quien aún no se sabe su paradero.



Como la licenciada en negocios conducía una jet ski cuando desapareció, el elemento ha levantado las sospechas de si se podría tratar de una nueva pista en el caso, pues se desconoce desde cuándo estaba flotando en el mar.

Horas más tarde se confirmó que la jet ski fue encontrada en las aguas de Belice, junto a un arete que usó la joven el día en que desapareció.

