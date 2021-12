Vicente Fernández habría pagado millonaria cifra para que su supuesto hijo se alejara de su vida

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un poco más de una semana ha pasado desde la muerte de Vicente Fernández, el cantante mexicano que marcó un antes y un después en el mundo de las rancheras. Sin embargo, varios aspectos sobre su vida siguen saliendo a la luz, tal es el caso de su supuesto hijo Pablo Rodrígo, quien habría recibido cuatro millones de dólares para estar alejado de 'El Charro de Huentitán'.

Durante una entrevista con Gustavo Infante, Merle Uribe, actriz con la que el artista tuvo un romance, aseguró que Chente pagó cuatro millones de dólares al supuesto hijo que tuvo con Patricia Rivera para que este desapareciera de su vida.



“El muchacho se iba a vivir mucho tiempo con él, al rancho. Lo último que supe es que Vicente me habló y me dijo ‘no vas a creer lo que me hizo Rodrigo, cuando cumplió 18 años, me embargaron el rancho'", explicó Uribe, quien agregó que Chente le dijo que llegó de un palenque y tenía notarios, actuarios y todo embargando el rancho por el muchacho, "obviamente instado por la madre”, apuntó.

“Él le dijo, ‘sabes qué, te voy a dar cuatro millones de dólares y se olvidan de mí y de mi familia, no quiero volver a saber nada de ustedes’. Ese fue el final y la última vez que yo hablé con él. No se volvió a saber ni del muchacho, ni de ella”, contó Merle Uribe sobre Vicente Fernández.

Pablo Rodrígo Fernández recibió el apellido de Chente tras la revelación de embarazo de la actriz Patricia Rivera. El niño convivió con normalidad con la familia hasta que se le practicó una prueba de paternidad que evidenció que no era hijo del intérprete de 'Acá entre nos'. Aún así, Vicente decidió brindarle su apoyo tanto emocional como económico para que pudiera emprender su propio camino.

Amoríos

Entre otras cosas, la famosa también se refirió a su relación con Vicente Fernández, misma que ha sido criticada luego de que esta reviviera esos momentos en sus redes sociales.



“Yo duré con Vicente como siete años, interrumpidos, pero de fijo tres… Tres años anduvimos juntos, después terminamos, él anduvo con Patricia Rivera y cuando terminó con ella, porque se llevaban muy mal, volvimos", dijo Uribe sobre las infidelidades que rodean al cantante.



De modo que la famosa se enteró cuando Rivera estaba embarazada y aseguró que hubo un tiempo en el que el cantante reconoció como hijo a Pablo Rodrígo. "Él siempre la apoyó cuando estaba embarazada. Y el problema que hubo con Paty es que ella lo quería acompañar a todos los palenques y él no podía llevarla porque no era su esposa y ella era muy celosa”, explicó.

Despedida

Aunque Pablo Rodrígo no estuvo en su funeral ni entierro, decidió despedirse de su supuesto padre visitandolo en el hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco, previo a su muerte, según informó el programa de radio 'Todo para la mujer'. Sin embargo, se desconoce la fecha y los términos de la visita.

