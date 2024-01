“Teníamos el presentimiento”: Bebé que murió tras caer de “La Bestia” era hondureña

Asimismo recordó que la noticia le impactó demasiado a tal punto que prefería no contarle a su esposa, quien se dio cuenta de la trágica muerte de su nieta por otros familiares.

Por su parte, doña Enma, a pesar que no quería que su hijo emprendiera el riesgoso viaje, era consciente que la situación económica de su hogar “era difícil”, pues recordó que su vástago no tenía empleo y no podían correr con los gastos del hogar.

“Cuando yo conseguía, comíamos y cuando no, solo era para darle a los niños porque acá no hay empleo, él no tenía empleo ni tan siquiera de lavar carros entonces por eso decidió irse”, recordó la acongojada abuela.