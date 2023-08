“Que se revuelvan, no vamos a retroceder lo que iniciamos”, advierte comandante de la PMOP a los reos de Honduras

“Si se quieren revolver, que se revuelvan. Estamos en un país donde todo mundo quiere vivir en desorden, quien debe de mandar en los centros penales somos nosotros que somos la autoridad, no es un privado de libertad. Un privado de libertad no me va a venir a poner condiciones... esto se acabó”, declaró Muñoz a los medios de comunicación.

“Les voy a decir cuál es el maltrato del que se quejan, que no pueden ingresar bebidas alcohólicas, que no pueden ingresar teléfonos, aunque siempre tienen y los seguimos buscando, que no puedan ingresar armas, que no puedan ingresar mujeres a prestarles servicios al centro penal”, detalló.

El coronel dijo que es normal que al intentar poner orden siempre habrá quiénes reaccionarán, pero no es motivo para desistir.

“En primer lugar, no vamos a volver atrás con lo que ya iniciamos y si ellos quieren revolverse ese es problema de ellos, que se revuelvan cuando quieran. El orden tarda, pero con el tiempo todo mundo se va a acostumbrar a estar ordenado”, enfatizó.