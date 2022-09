Otorgarán reconocimiento “Gran Cruz Placa de Oro” a tres destacados hondureños en el Congreso

“Se ocupa dedicación, talento, pero podemos hacerlo, a veces nos cuesta mucho creer esas cosas, porque nadie creía que ella podría ganar, no porque no tenga talento sino porque a los hondureños nos cuestan tanto ese tipo de cosas”, declaró Panchame en ese momento.

Sin embargo, pidió “no politizar estos temas, pues Cesia es una joven que con su propio talento, que con su propio esfuerzo, ganó un casting y se fue a representar a México. Tampoco que venga nadie del gobierno a querer colgarse de esa bandera, porque ella cantó para todos no para determinados partidos políticos”.

Pero de un momento a otro se elevó la tensión en el Hemiciclo, pues la diputada Suyapa Figueroa, del Partido Salvador de Honduras (PSH), no estaba de acuerdo con la dispensa de debate para la condecoración.

“No sé por qué la mujer se opone a darle un reconocimiento a otra mujer. Como es posible que Suyapa Figueroa diga que no hay que dispensar los debates, si es una mujer que ha ganado internacionalmente y que Honduras no le ha ayudado con un cinco a esa mujer, por lo tanto, aquí se han dispensado debates más graves que esto. Y no solo hay que darle reconocimiento a ella, sino también a Teófimo López, que ha dado prestigio a Honduras”, dijo otro congresista de Libre.

Finalmente, se logró la aprobación para que tanto Cesia Sáenz, como Teófimo López y Ronald Quintero sean homenajeados con la “Gran Cruz Placa de Oro”, aunque aún se desconoce la fecha en la que se les entregará la presea.