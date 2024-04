La Niña amenaza a Honduras con cinco huracanes e intensas lluvias

“Las lluvias comenzarán desde la segunda quincena de mayo, pero en junio y julio comienza la transición donde empezará a llover más en el territorio”, explicó José Pavón, meteorólogo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

La noticia es buena para el sector agroalimentario que en 2023 fue golpeado por la intensa sequía propiciada por El Niño.

“Hay un tren de ondas tropicales que puede oscilar entre 20 y 23 tormentas tropicales, algunos pueden ser huracanes de categoría grado cinco que entrarán a la cuenca del Caribe y posiblemente impacten con nosotros”, agregó Pavón.

Se proyecta que estos fenómenos impactan en Honduras porque el Caribe hay un sistema de alta presión que es el anticiclón que sirve como tapadera, entonces desviará estos fenómenos hacia el oeste y nosotros estamos en el oeste, dijo.

Nabil Kawas, experto en clima y exdecano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), externó que datos regionales y de la Universidad de Colorado de Estados Unidos, indican que hay “una posibilidad del 83% que las tormentas tropicales impactan en el país, pero la probabilidad de impacto de un huracán es del 43%”, pero hay un 18% de posibilidades que un huracán de categoría 3,4 o 5, impacte”.

El experto instó a no alertarse por esta situación porque no es alarmante, “son probabilidades, hasta el momento, pero hay que seguir monitoreando. No es pertinente que Copeco emita alertas porque sería alarmar a la población o asustarla”.