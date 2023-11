Muestran video que contradice a Mario Pérez en agresión a guardia del CN

“Son segundos... son momentos, en los que uno piensa en defenderse y defender a sus compañeros. Yo no he agredido a nadie, no le he pegado un disparo a nadie, no le he pegado un golpe o un insulto a nadie, lo hice para defender mi vida, como la hace cualquier persona, yo no ando 20 guardaespaldas del gobierno, pagados por el gobierno. No ando tres carros blindados pagados por el gobierno, yo lo único que ando es mi pistola para cuidarme, si es que en algún momento eso me da alguna posibilidad, pero son segundos donde usted decide hacer cualquier acción para salvarse y salvar a los demás”, añadió.