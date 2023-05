Ministro de Salud anuncia que rodarán cabezas en la Secretaría de Salud

El funcionario se refirió a que hay un departamento de hospitales que es el encargado de suministrar a los centros asistenciales los insumos necesarios para atender a los pacientes, esto en relación a las denuncias de los médicos del hospital Cardio Pulmonar, El Tórax, que no hay ni algodón.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de Salud , José Manuel Matheu, dijo la mañana de este lunes que rodarán cabezas de mandos intermedios de la Secretaría , ya que según lo manifestó él no puede estar atrás de todo porque tiene tantas cosas que hacer.

”En la Secretaría de Salud el ministro no puede estar hasta detrás si barrieron o no una esquina, tengo tantas cosas que hacer al igual que la viceministra, pero existe un departamento de hospitales que ha sido muy malo, mediocre diría yo a nivel de la Secretaría de Salud y vamos a tomar decisiones con el porque este departamento debería estar sobre los hospitales viendo lo que están haciendo y lo que tienen y lo que no tienen, todos se están lavando las manos”, declaró esta mañana en un medio radial capitalino.