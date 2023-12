Las 10 denuncias del 2023 en Honduras

Corruptos. EL HERALDO Plus comprobó cómo los agentes de la Policía de Honduras venden licencias en Tránsito y otro grupo extorsiona en las carreteras a los migrantes que cruzan por el país.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus compró a una poderosa red de policías de Vialidad y Transporte licencias de conducir sin hacer exámenes escritos ni prácticos a cambio de una significativa suma de dinero en las oficinas de la capital y Siguatepeque.

Incluso cuando la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus ya tenía amarrada la compra, otras personas se acercaron para ofrecer sus servicios como si se tratara de algo normal y legal.

Sin embargo, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que para vender licencias de conducir ilegales sí había material suficiente y cupos, solo se necesitaba pagar sumas entre los 3,500 y 8,000 lempiras por permiso.

2. Policías hondureños extorsionan migrantes: “Dame 20 dólares, no perdamos tiempo”, le exigían en los retenes

En un trabajo de infiltración, EL HERALDO Plus evidenció cómo son asaltados miles de migrantes en su paso por Honduras por elementos de la Policía Nacional, específicamente en La Ceibita, Santa Bárbara.

EL HERALDO Plus fue testigo de un operativo donde detuvieron a un bus cargado de migrantes y, bajo el chantaje que supuestamente no portaban documentos ni permisos, les exigieron dinero: “Todos van a pagar, si quieren seguir, son 20 dólares, no perdamos tiempo”.