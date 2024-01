José Manuel Matheu denuncia irregularidades y corrupción en Salud

Según Matheu, con estos “bolsones” se han aumentado falsamente los presupuestos “cuando ese dinero nunca existió, si este porcentaje de ejecución en un presupuesto de la Sesal de más 26,000 millones, no es una muestra de real eficiencia administrativa, realmente no sé qué lo sea”.

El exministro de Salud también se refirió a esta problemática y le explicó a la presidenta Xiomara Castro que “en cuanto al tema que últimamente aparentemente generó más comentarios en sus cercanos, el servicio de Diálisis para los pacientes renales, le informo que a pesar que nos amparaba un PCM de Emergencia Sanitaria y que por ende podíamos hacer Contratación Directa de Empresas, nosotros sometimos el proceso a Licitación Pública, en el cual participó también la misma empresa que por 23 años había venido dando el servicio por Contratación Directa, no por Licitación, otra empresa ganó 5 lotes y los 16 restantes se le adjudicaron a la misma de siempre pues aunque no cumplía los requisitos elementales de poner maquinas nuevas, no habían otros oferentes para esos lotes”, detalló.

“Ud. y su entorno cercano se arrojaron esas decisiones que involucran la vida y el porvenir de más de 10 millones de hondureños dignos de mejor suerte, y vale resaltar aquí que en NINGUN MOMENTO consultaron a mi equipo técnico sobre la última decisión que Uds. están tomando de adquirir un Préstamo nuevo de más de 3,000 millones de lempiras del gobierno de China, supuestamente para construir 1,717 CEEM cuando no tienen la más remota idea del objetivo de los CEEM, y al yo reclamarlo a través de la Subsecretaria de Inversiones y Proyectos, ahora inventan gastos y proyectos que no han sido analizados siquiera por la Subsecretaria de Redes de Servicio que es la legalmente encargada de decidir sobre las necesidades de toda la red sanitaria nacional”, lamentó Matheu.

“Fiel a mis principios y valores yo no acepté ni compartiré que estén programando en ese documento, la compra de un Angiografo chino a 50 millones de lempiras, cuando hace menos de 10 días, personalmente acabo de entregar al Hospital Escuela un Angiografo de última generación que nos costó un poco más de US$ 500,000 comprado a través del Banco Mundial, es decir que con los fondos que nuestra gente está poniendo para comprar un solo Angiografo chino, se podrían honestamente adquirir casi 4 Angiógrafos americanos. Por ende, me parece más lógico, útil y transparente, si es que se va a tomar ese nuevo endeudamiento, que el mismo se destine a RECONSTRUIR Y REEQUIPAR COMPLETAMENTE LOS HOSPITALES ESCUELA Y CATARINO RIVAS, piedras angulares de la red hospitalaria nacional y los cuales ya tienen suficientes Proyectos carentes de financiamiento para ello”, declaró.

Sobre la insistencia de abrir los más 1,700 Centros de Integración de Salud (CIS) en el país, Matheu dijo: “Le reitero lo que he venido insistiendo en todas las instancias pertinentes, sin hasta la fecha haber encontrado lamentablemente eco en ninguna de ellas, y lo recalco pues esto tiene en riesgo el poder cumplir incluso con su promesa de abrir todos los establecimientos de salud las 24 horas del día, ya que el más humilde de los más de 1,700 CIS de la comunidad más pequeña de Honduras (aunque no tenga mayor demanda de servicios), según las leyes actuales debería de tener al menos 10 médicos generales contratados para él, pues se requiere de lunes a viernes uno de 7-1pm, otro de 1 a 7pm y 7 para cubrir las guardias, más al menos uno más, para cubrir los 2 periodos de vacaciones que goza al año cada médico, esto es inmanejable para cualquier nación de primer mundo y menos para una economía como la nuestra; si a esto sumamos que ya hay profesionales ganando más de Lps 221,000 al mes y cotizan al INJUPEMP hasta por Lps 367,000 mensuales, entonces sus próximas jubilaciones deberán ser hasta el 90% de lo que cotizan, o sea que percibirían mensualmente alrededor de Lps 330,000 es decir US$ 13,100 lo cual quebrará sin duda al instituto de previsión, con las enormes consecuencias para toda la población y muy en particular para los jubilados de bajos ingresos que sobreviven con lo que reciben”.

Matheu, también, asegura que cada una de las obras que hizo durante estos 23 meses al mando de Salud fueron sin hacer mucho escándalo porque “siempre actué con sencillez y compromiso pleno para con nuestra gente, siempre resalta el eslogan Xiomara Cumple, aunque ud. no estuviese remotamente enterada delo que hacíamos”.