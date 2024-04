TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El vicepresidente del Congreso Nacional Hugo Noé Pino y la diputado del Partido Nacional Merary Díaz se enfrascaron en una fuerte discusión previo al inicio de la sesión legislativa de este miércoles 10 de abril.

El presidente por ley del Legislativo (en ausencia de Luis Redondo) para esta sesión criticó a los congresistas por no llegar a tiempo a la cámara legislativa y tener otros compromisos que afectan la hora de llegada de algunos parlamentarios.

Pino calificó como como una “vergüenza” que las sesiones legislativas inicien dos o tres horas después, por lo que sugirió a los parlamentarios no comprometer sus horas de trabajo en el Hemiciclo.

“Este es nuestro trabajo y por venir aquí nos pagan mensualmente y eso lo deberían de tomar en cuenta todos, no estoy señalando a nadie, no estoy señalando a nadie en particular, lo que estoy haciendo es un llamamiento a la responsabilidad”, declaró el parlamentario por el partido Libertad y Refundación (Libre) previo al inicio de sesión.

A criterio de Pino, es una “obligación” de los diputados estar en el Congreso Nacional a la “hora exacta” e hizo el llamado para no “poner excusa” y cumplir con su “responsabilidad”.

Además, recordó que los parlamentarios cuentan con la mañana y la tarde para sus demás compromisos, por lo que en horas de la noche -hora habitual de las sesiones- deben presentarse a labores.

“Si este es nuestro trabajo eso es lo que tenemos que hacer nuestra obligación es estar aquí a la hora exacta si no están los directivos por lo menos ustedes cumple con su responsabilidad”, agregó Pino.