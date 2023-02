Unos 500 hondureños viajan el lunes a España para trabajar en agricultura

Por su parte, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina acotó que la cooperación entre España y Honduras continuará y el envío de mano de obra hondureña se extenderá.

“La idea con el nuevo convenio es que las áreas de trabajo se incrementen y no solo en el área agrícola, sino en otros oficios como el área de salud y en los próximos meses se permita que este mecanismo se implemente a estudiantes españoles a que puedan realizar prácticas allá”, puntualizó el funcionario.

Una de las beneficiadas, Estela Sánchez de El Paraíso, viajará por primera vez a España a sus 43 años y contó que “mi hija pequeña me dio el link y me fui a la Cámara de Comercio de Danlí donde me dieron instrucciones. Me siento muy alegre porque tengo cuatro años de orarle a Dios para que me diera esta oportunidad y salir adelante, he sido campesina y ama de casa”, afirmó.