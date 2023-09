Honduras: Préstamo de España que era para hospitales está en análisis

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El desembolso de los 75 millones de euros por parte de España para construir tres nuevos centros hospitalarios no está seguro, esto tras la decisión del Poder Ejecutivo de no utilizarlos para tal fin sino para modernizar la red hospitalaria.

En charla con EL HERALDO, el viceministro de Finanzas, Roberto Carlos Ramírez, reconoció que España se encuentra analizando la nueva intención del gobierno y confía que finalmente brinden los fondos.

“Todo el proyecto es de modernizar la red hospitalaria y en ese caso el gobierno de España necesita su tiempo para analizar la propuesta desde el Ejecutivo, estamos casi seguros que nos van a acompañar en este sentido”.