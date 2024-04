¿Honduras suspenderá clases por eclipse solar del 8 de abril?

El comunicado de Educación provocó diversas opiniones, especialmente en las redes sociales de la Secretaría, pues no todos los padres están de acuerdo con la decisión tomada por el titular de Educación, Daniel Sponda.

Padres de familia mostraron su malestar por dejarles la responsabilidad completa a los docentes del cuidado de los menores, mientras que otros afirmaron que no enviarán a sus hijos a las escuelas porque su seguridad depende de ellos.

Una de las usuarias en Facebook, identificada como Claudia Alvarado, expresó: “Kinder y escuela tenía que suspender clases, ellos no entienden qué es no exponerse al eclipse. Igual, como madre yo no expondré a mis hijos, ya es decisión mía de no enviarlos a la escuela”.