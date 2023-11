Habitante de El Cubulero: “Si hubieran hecho bien la borda, no estuviéramos viviendo esta zozobra”

VALLE, HONDURAS.-“Si el gobierno hubiera hecho bien la borda, no estuviéramos viviendo esta zozobra que no nos deja ni dormir”, expresó en tono molesto, la señora Adelina Chávez, quien no ha dormido en las últimas horas debido a que el agua tocó el piso de su casa.

A pesar que este miércoles, el departamento de Valle tiene un cielo despejado, con un sol ardiente, anoche se vivieron momentos de terror, y esta mañana muchas familias salieron huyendo de sus casas, porque el agua casi los tapaba.

Los pobladores de El Cubulero culpan a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), por no haber terminado las obras de mitigación que les prometió la presidenta, Xiomara Castro, en una visita a la zona.