Al Estado le costará 2,000 dólares cada médico cubano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el anuncio de la llegada de los médicos cubanos al territorio hondureño, el Colegio Médico de Honduras (CMH) se pronunció en contra del pago que estarán recibiendo los galenos.

De acuerdo con el vicepresidente del CMH, Samuel Santos, el Estado le estaría pagando alrededor de 1,800 a 2,000 dólares (unos 50 mil lempiras) mensuales a cada especialista cubano.

“Nosotros no tenemos nada en contra con los médicos cubanos, somos hermanos, aquí el problema es laboral, nosotros creemos que primero se debe de dar la oportunidad de trabajo a los médicos hondureños. Si nosotros mandáramos a tres mil hondureños a Cuba y que les dieran 2,000 dólares a cada médico no lo iban a aceptar porque no iban a tener la posibilidad de pagarlo porque es un país pobre al igual que nosotros”, manifestó.