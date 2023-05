“Es innecesario”: Doris Gutiérrez a favor de eliminar los designados presidenciales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Doris Gutiérrez, designada presidencial, dijo estar a favor de eliminar la figura del cargo que actualmente ostenta y pasar a un vicepresidente, al estilo de otros países.

La propuesta fue introducida en el Congreso Nacional por el diputado Ramón Barrios. Gutiérrez consideró que sería un ahorro para el Estado solo tener un vicepresidente.

“En ningún país hay designados presidencial, solo hay vicepresidentes. Me he reunido con otros vicepresidentes y me han preguntado qué es un designado, es innecesario tener tres designados porque conlleva presupuesto para combustible, viáticos, personal y otras cosas”.