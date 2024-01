Capo hondureño Fredy Mármol pide a EUA reducir su condena

La defensora señala que el juez asignado al caso, Donald Middlebrooks, no valoró las objeciones planteadas en un informe de investigación previo a la sentencia, en la que la Fiscalía de Estados Unidos propuso un encarcelamiento de 262 a 327 meses, sin embargo, el tribunal redujo la sentencia a 240 meses de reclusión (20 años).

Pese a ello, el hondureño está en desacuerdo con su castigo porque asegura que su rol en el narcotráfico fue de gerente o supervisor, y no de organizador. Además, refiere a que el tribunal no valoró que Mármol Vallejo se declaró culpable de la acusación de narcotráfico y que en Estados Unidos no tiene antecedentes penales.

“El acusado solicita respetuosamente que su sentencia se reduzca de 240 meses hasta 210 meses (17 años y medio) de prisión, y según lo dispuesto en la sentencia original, con un periodo de cinco años de libertad supervisada”, indica la petición.