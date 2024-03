19 de 32 centros hospitalarios del país no están en óptimas condiciones, dice CNA

Los resultados arrojaron que seis hospitales se encuentran en un estado implementado, ocho necesitan mejoras en el sistema, 16 están en estado no óptimo y tres están deplorables. “Se sigue observando que la mayoría de los hospitales se encuentran en la categoría de ‘no óptimo’, los cuales están debajo de una calificación del 70% en la evaluación de manera porcentual”, detalló el CNA en su informe Parálisis Sanitario. Explicaron que en el análisis comparativo entre el 2023 y 2022, la mayoría de los hospitales mejoró su evaluación en 2023 con relación al año anterior.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La mayoría de los hospitales públicos del país no están en óptimas condiciones para dar atención médica a los hondureños, según una auditoría al sistema sanitario nacional que presentó ayer el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) .

“De acuerdo a la matriz de evaluación, 22 de los 33 hospitales aumentaron su puntaje, tres se mantuvieron igual y ocho disminuyeron su puntaje”, señalaron. Asimismo, 29 centros hospitalarios cuentan con quirófanos pero tienen deficiencias para cumplir con las regulaciones para que los ambientes estén libres de contaminación de microorganismos. Entre los hallazgos encontraron que 27 hospitales no tienen puertas automáticas, 24 no tienen sistema ininterrumpido de suministro de energía eléctrica y 22 no cuentan con un sistema de climatización normado.

El CNA aseguró que se requiere de un mayor presupuesto para la Secretaría de Salud (Sesal) para mejorar la infraestructura de dichos centros. Por su parte, la ministra de Salud, Carla Paredes, reconoció los problemas que se habitan en los diferentes centros hospitalarios del país.

“Nosotros recibimos a bien la información recolectada (del CNA), la analizaremos, se tomarán las recomendaciones y acciones correctivas”.