Zu tras entrevista con jurado del Miss Universo: “Me sentí segura”

“Hablé acerca de mis metas personales, todo lo que he realizado a lo largo de este proceso, maravilloso proceso”.

“Buenas tardes... Ya salí de la entrevista con el jurado, siento que me fue súper bien, realmente me sentí segura”, compartió con sus casi 500 mil seguidores.

La hermosa hondureña lució despampanante durante su entrevista con los miembros del comité de selección del Miss Universo 2023, puesto que vistió un traje de diseño.

En ese sentido, expresó sentirse feliz y satisfecha dado a que anhelaba usar ese conjunto hermoso de color blanco.

“Es algo que yo quería, es algo simbólico para mí , No se imaginan todo lo que pasamos para que estuviera aquí presente... Literalmente me cambié cinco minutos antes de entrar a la entrevista porque no lo tenía acá en El Salvador”, contó a sus seguidores.

Cabe mencionar que la representante de Honduras ha desbordado belleza y talento durante todas las actividades programadas por la organización Miss Universo en El Salvador.