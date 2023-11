SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- La Miss Honduras, Zuheilyn Clemente, mejor conocida como Zu Clemente, brindó una entrevista a Telemundo luego de su pasarela en la preliminar de Miss Universo 2023, donde habló sobre sus inicios en el certamen.

La hondureña derrochó belleza y elegancia en el escenario la noche del - 15 de noviembre- en la gala preliminar del certamen que se llevó a cabo en El Salvador.

Pese al poco tiempo de su preparación, la hondureña se destacó en su pasarela, mostrándose segura de sí misma, y con una deslumbrante sonrisa por la que ha sido destacada. “Tuve dos meses de preparación”, mencionó la catracha.

La hondureña reconoció que tuvo poco apoyo al principio de su camino a la corona, sin embargo, ese fue su principal motor para seguir en la competencia dando lo mejor de ella.

“En los comentarios, cuando gane el certamen, no fueron muy positivos, porque la gente no tenía mucha fe en mí, pero eso fue lo que me motivo a mí a esforzarme más y destacarme un poco más en mis aptitudes y mi personalidad”, señaló.