“Yo siempre le deseo todo lo mejor a las chicas, porque mi tema no es con las chicas, es con la organización. Espero en Dios que le vaya súper bien, ahora, yo, Sirey Morán, estoy muy decepcionada por una cuestión y no sé si están listos para escucharlo, me quedé cómo ‘¿Qué ondas?’ y solo una persona sabe esto, bueno, dos, mi mamá y otra persona y la verdad ojalá que la acción no la tenga allá en el reinado, porque es una reina... para mí, ella, Rebeca y April, así se los digo, son las reinas que ha tenido este concurso después de mi participación, que han sido cartas para clasificación y no se les preparó adecuadamente”, dijo la Sirey a sus seguidores.

Posteriormente, la presentadora hondureña radicada en Estados Unidos y México, destacó las cualidades de Zuheilyn, pero recalcó que necesita demostrar más humildad.

“Zu pinta bien, el hecho de que hable inglés, que es muy bonita y su oratoria, pero yo solo espero que esté siendo humilde, simpática, porque lo poco que he visto en videos, no la veo como compartiendo con las amigas y yo sé que todos los preparadores de reinas te dicen: ‘no vas a hacer amistades’, pero tampoco es que vas a ser alguien que no va a compartir. Y en lo personal ella tuvo una actitud conmigo que... no sé si decirlo... yo me voy a quedar con la idea de que los idiotas que la manejan le han prohibido, pero yo nunca me he involucrado en temas de Miss Universe Honduras por el tema que tuve con la organización, por lo que ustedes ya saben, que me pegaron y me quisieron prostituir y todo el cuento, entonces nunca me he metido. A la única reina que me seguía y que siempre la seguí (en redes sociales) fue a Cecilia (Rossell), de ahí no he tenido interacción con ninguna”, comenzó contando sobre la polémica.

Luego, agregó: “Pues yo como a esta niña (Zuheilyn) la conocí en ‘El Hilo’ (programa de televisión), porque a mí me invitaron a una entrevista cuando yo era empleada (de Televicentro), vine yo y me nació en mi corazón desearle todo el éxito del mundo en un texto, una porque la conocí en persona y otra porque tiene todo para ganar, hasta para meterse en un top 5 y para ganar. Pero me decepcionó porque tuve una acción con ella y ‘OMG’ mi reacción fue de: ‘Oh, mi Dios, perr..., no vas a llegar lejos con esa actitud’, quizá te puedan dar lo que te den, pero yo solo cierro así, Dios exalta al humilde y humilla al altivo y me da pesar por ella, por su acción. De verdad, quiero pensar que le prohibieron, porque trabajaba en la empresa de la que yo salí y yo dije, ‘pues lo voy a escribir esto, deseándole todo’, pero eso me dejó como no sé’”, indicó Sirey, quien se negó a contar cuál fue la respuesta de Zu que le causó molestia y decepción.

Y para ejemplificar que Zuheilyn fue la única candidata con la que decidió hacer una excepción y darle un mensaje de apoyo, Sirey incluso confesó que anteriormente un familiar de Rebeca Rodríguez, Miss Honduras 2022, la contactó para pedirle un consejo sobre una propuesta que ella estaba recibiendo, pero asegura que se negó a opinar y le sugirió que le preguntara a alguien más, pues “yo no quise opinar por el tema que tuve con esos monstruos, porque así los voy a ver toda mi vida a Carlos Rivera y Ricardo (líderes de Carimaxx)”.